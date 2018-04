Kreispolizeibehörde Herford / Hilfeersuchen - Polizei übergibt ...

Hilfeersuchen - Polizei übergibt 2-Jährige wieder der Mutter

Löhne, Bad Oeynhausen - (um) Am Samstag (21.04.), gegen 16:00 Uhr, stieg eine 26-jährige Mutter mit ihren Kindern in einen Zug am Löhner Bahnsteig ein. Nachdem sie einen Kinderwagen in den Wagon geschoben hatte, schlossen sich die Zugtüren. Ihre 2-jährige Tochter schaffte es nicht in den Zug einzusteigen. Die Mutter, die in Katlenburg-Lindau (Niedersachsen) wohnhaft ist, musste mit ansehen, wie ihre kleine Tochter am Bahnsteig stand und der Zug abfuhr. Eine 33-jährige Löhnerin nahm sich dem Kind an und verständigte sofort die Polizeiwache Löhne. Während die einschreitenden Beamten sich dem Sachverhalt annahmen, hatte sich die Mutter noch aus dem Zug heraus bei der Polizei in Bad Oeynhausen gemeldet. Am Bahnhof in der Kurstadt konnte die Zweijährige nach einer kurzen Fahrt im Streifenwagen, dann glücklicherweise der Mutter wieder übergeben werden.

