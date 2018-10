Kreispolizeibehörde Herford / Im Abbiegevorgang die Kontrolle ...

Im Abbiegevorgang die Kontrolle über Fahrzeug verloren

Herford - (mmb) Schreckmoment am Sonntag (14.10.2018) um 00.20 Uhr an der Wittekindstraße: ein 28-jähriger PKW-Fahrer aus Bad Salzuflen verlor im Abbiegevorgang an der Bahnhofskreuzung die Kontrolle über seinen BMW und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug durchbrach ein Brückengeländer, stürzte auf den mehrere Meter tiefer liegenden Zuweg einer Fußgängerunterführung und blieb dort auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde durch Rettungskräfte schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund einer festgestellten Alkoholisierung wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Am PKW entstand hoher Sachschaden. Zusätzlich wurden das Brückengeländer und ein Stromverteilerkasten beschädigt.

