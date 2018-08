Kreispolizeibehörde Herford / Kennzeichen HF-GK218 entwendet

Kennzeichen HF-GK218 entwendet

Vlotho - (mmb) Im Tatzeitraum zwischen gestern Abend (28.08.2018) bis heute Nachmittag wurden an einem roten Toyota, der in einer Parkbucht an der Herforder Straße abgestellt war, beide Kennzeichen HF-GK218 entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221/888-0 entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Herford newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65846 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65846.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford Pressestelle Herford Telefon: 05221 888 1250 E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de