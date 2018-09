Kreispolizeibehörde Herford / Kradfahrer kollidiert mit ...

Kradfahrer kollidiert mit wendendem PKW

Vlotho - (mmb) Am Samstag (29.09.2018) gegen 14.55 Uhr befuhr der 73-jähriger Fahrer eines Kia Sorento aus Billerbeck die Ernst-Albrecht Straße in Richtung Burg Vlotho. Als er sein Fahrzeug in Höhe der Oeynhausener Straße wendete, übersah er den 80-jährigen Fahrer eines Yamaha-Kraftrades aus Vlotho. Der Roller-Fahrer stieß gegen die linke Fahrzeugseite des PKW, stürzte zu Boden und wurde mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus in Herford zugeführt. Hier konnte er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird von der Polizei auf 2000 Euro geschätzt.

OTS: Kreispolizeibehörde Herford newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65846 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65846.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford Pressestelle Herford Telefon: 05221 888 1250 E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de