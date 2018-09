Kreispolizeibehörde Herford / Lauben in der Kleingartenanlage ...

Lauben in der Kleingartenanlage aufgebrochen

Herford - (hay) Am Montagmorgen (24.9.) wurden der Polizei mehrere Aufbrüche von Lauben in einer Kleingartenanlage an der Dennewitzstraße / Akazienweg gemeldet. Im Verlauf des letzten Wochenendes öffneten unbekannte Täter gewaltsam mindestens 5 Gartenlauben. In einem Fall entwendeten sie Arbeitsgeräte im Wert von circa 500 Euro. Der Gesamtschaden und das weitere mögliche Diebesgut sind noch nicht bekannt. Hinweise zu den Taten oder verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Herford newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65846 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65846.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford Pressestelle Herford (hay) Steven Haydon Telefon: 05221 888 1250 E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de