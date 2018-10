Kreispolizeibehörde Herford / Pedelec-Fahrerin bei Unfall leicht ...

Pedelec-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Enger - (sls) Bei einem Verkehrsunfall auf dem Minden-Weseler-Weg in Enger wurde am Sonntagmittag (14.10.) gegen 12:45 Uhr eine 57-jährige Pedelec-Fahrerin aus Bünde leicht verletzt. Sie stieß mit einem 47-jährigen BMW-Fahrer aus Bünde zusammen, der von der Industriestraße auf den Minden-Weseler Weg Richtung Bünde einbiegen wollte. Zum Zeitpunkt des Zusammenstoßes befand sie sich auf dem Radweg in Fahrtrichtung Enger. Die leicht an Knie und Fuß verletzte Radfahrerin wurde durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

