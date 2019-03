Kreispolizeibehörde Herford / Personenandrang vor Großdiskothek ...

Personenandrang vor Großdiskothek - Polizei muss Zugang kontrollieren

Herford - (um) In den späten Abendstunden am Freitag (08.03.), gegen 22:25 Uhr, erhielt die Polizei einen Notruf aus der Innenstadt. Vor einer Großdiskothek war es aufgrund einer Veranstaltung zu einer größeren Menschenansammlung im Eingangsbereich gekommen. Die Besucher drängten dabei alle in den Eingangsbereich der Diskothek, wo Sicherheitsmitarbeiter die Einlasskontrollen vornahmen. In der Spitze des Andranges standen über die Wittekindstraße verteilt mehrere hundert Gäste vor dem Eingang und auf der Fahrbahn. Die Polizei musste mit einem starken Personaleinsatz der Gefahrenlage begegnen, da eine Panik in der Menschenansammlung nicht auszuschließen war. Um genügend Ausweichraum für die Personenansammlung zu schaffen, erfolgte eine Sperrung der Straße unterstützt von Lautsprecherdurchsagen. Rettungswagen waren zu diesem Zeitpunkt bereits vor Ort. Die Polizei musste den Zugang zur Diskothek kurzfristig sperren, was zur Entspannung der Gesamtsituation vor der Lokalität führte.

OTS: Kreispolizeibehörde Herford newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65846 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65846.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford Pressestelle Herford (um) Uwe Maser Telefon: 05221 888 1251 E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de