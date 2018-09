Kreispolizeibehörde Herford / PKW Diebstahl am ...

PKW Diebstahl am Ludwig-Jahn-Stadion- schwarzer BMW 3er entwendet

Herford - (mas) Am Freitag (07.09.) in der Zeit von 19.00 Uhr bis 20.45 Uhr kam es in den Umkleideräumen des Ludwig-Jahn-Stadion zu Diebstahlsdelikten. Es wurde u.a. ein Fahrzeugschlüssel für einen schwarzen 3er BMW entwendet. Kurz nachdem die Diebstähle bemerkt worden sind, stellte der Geschädigten zu o.g. Fahrzeugschlüssel fest, dass auch sein PKW entwendet worden ist. An dem BMW sind die Kennzeichen HF-G181 angebracht. Der BMW stand zuvor etwa mittig des Parkplatzes vor dem Stadion in der Dennewitzstraße. Zeugen, welche Hinweise auf die Diebstähle geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05221-888-0 mit der Direktion Kriminalität in Verbindung zu setzen.

OTS: Kreispolizeibehörde Herford newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65846 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65846.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford Leitstelle Herford Telefon: 05221 888 1222 E-Mail: leitstelle.herford@polizei.nrw.de