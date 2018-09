Kreispolizeibehörde Herford / Pkw VW Fox entwendet

Pkw VW Fox entwendet

Herford - Am Samstagabend, gegen 22:00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Rennstraße in Herford einen grauen Pkw VW Fox mit dem amtlichen Kennzeichen HF-RK 786. Der Täter gelangte auch in den Besitz des Fahrzeugschlüssels und der Zulassungsbescheinigung.

Mögliche Zeugenhinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221/888-0 entgegen.

