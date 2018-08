Kreispolizeibehörde Herford / Polizei sucht Helfer nach ...

Polizei sucht Helfer nach Sachbeschädigung

32051 Herford - (hay) Am Samstag (11.8) gegen 03:00 Uhr ist es in der Schmiedestraße zu einer Sachbeschädigung an der Haustür eines Mehrfamilienhauses durch einen bisher unbekannten Täter gekommen. Durch die Zersplitterung des Glaseinsatzes in der Tür entstand ein Sachschaden von mindestens 300 Euro. Bei der Tatausführung verletzte sich der Täter und hinterließ Blutanhaftungen am Tatort. Aufgrund bisheriger polizeilicher Ermittlungen ist davon auszugehen, dass der Täter durch einen bisher unbekannten Helfer zur Wundversorgung einen Verbandskasten zur Verfügung gestellt bekam. Wer kann Angaben zur Person machen bzw. wer hat dem Täter den Verbandskasten zur Verfügung gestellt? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Herford unter der Telefonnummer 05221 888-0 auf.

OTS: Kreispolizeibehörde Herford newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65846 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65846.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford Pressestelle Herford (hay) Steven Haydon Telefon: 05221 888 1250 E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de