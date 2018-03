Kreispolizeibehörde Herford / Polizei unterbindet drei ...

Polizei unterbindet drei Trunkenheitsfahrten

Bünde - (hay) Am frühen Sonntagmorgen (14.3.) konnte die Polizei Bünde in drei unterschiedlichen Fällen die Weiterfahrten von angetrunkenen Fahrern unterbinden. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hielten die Beamten gegen 00:45 Uhr einen Toyota Lexus auf der Holzhauser Straße an. Der 29-jährige Fahrer aus Bünde war stark alkoholisiert, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein moldawischer Führerschein wurde beschlagnahmt und der fahruntüchtige Führer in Gewahrsam genommen. Nach Ausnüchterung wurde er noch am Sonntag von der Wache Bünde entlassen. Gegen 02:00 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizei ein verdächtiges Auto im Bereich der Elsa-Brandström-Straße. Bei der Überprüfung des Mitsubishi Space Stars wurde bei dem männlichen Fahrer eine starke Alkoholisierung festgestellt. Er wurde zunächst festgenommen und eine Blutprobe angeordnet und entnommen. Spätere Ermittlungen ergaben, dass es sich um einen 20-Jährigen aus Espelkamp handelte. Der Führerschein aus Moldawien wurde beschlagnahmt. Der Eigentümer muss sich wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und dem Fahren ohne gültigen Führerschein verantworten. Ein weiterer Führerschein wurde dann noch durch die Polizisten nach einer Fahrt im alkoholisierten Zustand in der Wilhelmstraße gegen 04:15 Uhr beschlagnahmt. Ein 40-jähriger Bünder wurde mit einem VW Passat angehalten und kontrolliert. Auch diesem Beschuldigten wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt durch die Polizei untersagt. Das Führen von Kraftfahrzeugen unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken ist immer noch eine der Hauptunfallursachen. Die Polizei im Kreis Herford wird auch in diesem Jahr regelmäßig Kontrollen durchführen.

