Kreispolizeibehörde Herford / Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Kirchlengern - (sls) Am Sonntagnachmittag (16.09.) gegen 15:30 befuhr eine 40-jährige Fahrzeugführerin aus Kirchlengern mit ihrem BMW die Straße in der Mark in Kirchlengern. Im Kreuzungsbereich Mindener Straße beabsichtigte sie diese zu überqueren. Hierbei übersah sie den von links kommenden 73-jährigen Radfahrer aus Löhne, der die Mindener Straße in Richtung Löhne befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wodurch der Radfahrer schwer verletzt wurde. Durch einen Rettungswagen wurde er zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

