Kreispolizeibehörde Herford / Radfahrer bei Unfall verletzt

Radfahrer bei Unfall verletzt

Spenge - (sls)Zu einem Unfall mit einem Radfahrer kam es am Freitagabend (06.04.2018) gegen 18:45 Uhr in Spenge. Ein 75-jähriger PKW-Fahrer kollidierte an der Neuenkirchener Straße/ Einmündung Industriezentrum mit einem 63-jährigen Fahrradfahrer. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Fahrer eines Mercedes beim Abbiegen in das Industriezentrum den entgegenkommenden Fahrradfahrer, welcher die Neuenkirchener Straße in Richtung Spenge befuhr. Durch die Kollision wurde der Radfahrer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Am PKW entstand Sachschaden am Stoßfänger.

