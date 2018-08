Kreispolizeibehörde Herford / Radfahrerin fährt gegen geparkten PKW

Radfahrerin fährt gegen geparkten PKW

Herford - (mmb) Verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste am Samstag (25.08.2018) gegen 12.20h eine 25-jährige Radfahrerin aus Herford, die mit ihrem Rad bei Regen die Bismarckstraße stadteinwärts auf dem auf der Fahrbahn eingezeichneten Schutzstreifen für Radfahrer befuhr. In Höhe der Hausnummer 23 verrutschte dabei ihre Regenkapuze, wodurch sie die Orientierung verlor und gegen das Heck eines geparkten PKW fuhr. Die Radfahrerin wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Es entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

OTS: Kreispolizeibehörde Herford newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65846 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65846.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford Pressestelle Herford Telefon: 05221 888 1250 E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de