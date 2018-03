Kreispolizeibehörde Herford / Räuberischer Diebstahl, Ladendieb ...

Räuberischer Diebstahl, Ladendieb wird von Angestellten festgehalten

Herford - (fl) In einem Supermarkt am Westring kam es am Samstagnachmittag zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 30-jähriger Ladendieb wurde nach Verlassen des Geschäftes von einem Mitarbeiter angesprochen. Der Ertappte versuchte gewaltsam weiter mit seiner Beute zu flüchten, konnte aber von zwei Mitarbeitern daran gehindert und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der Tastverdächtige wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt.

