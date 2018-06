Kreispolizeibehörde Herford / Raub auf Verbrauchermarkt

Raub auf Verbrauchermarkt

Bünde, Wasserbreite - Bro. Am Freitag, 08.06.2018, um 18:50 Uhr, ereignet sich in Bünde, Wasserbreite, ein Raubüberfall auf einen Verbrauchermarkt. Zur Tatzeit betrat ein Einzeltäter den SB-Markt und gab Leergut ab. Als die 26jährige Kassiererin ihre Kasse öffnete, bedrohte der Täter sie mit einem Messer (Länge ca. 30 cm) und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit der Beute flüchtete der unbekannte Täter fußläufig in Richtung Bahnhof Bünde. Folgende Personenbeschreibung ist bisher bekannt: männlich, schlanke Statur, ca. 175 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, kurze dunkle lockige Haare, Bart, sprach akzentfrei deutsch, bekleidet mit blauer Trainingsjacke mit weißen Streifen an den Ärmeln und führte eine schwarze Tasche mit. Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Direktion Kriminalität der Kreispolizeibehörde Herford unter der Rufnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

