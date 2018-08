Kreispolizeibehörde Herford / Raubdelikt zum Nachteil eines ...

Raubdelikt zum Nachteil eines 20jährigen

Herford, Bünder Straße - Bro: Am Sonntag, 26.08.2018 um 03:35 Uhr, wurde in Herford, Bünder Straße, auf dem Parkplatz zwischen einer Diskothek und einem Tiermittelmarkt ein 20jähriger aus Melle Opfer eines Raubdeliktes. Das Opfer gab an, dass er von 3 unbekannten Tätern angesprochen und aufgefordert wurde, sein Handy und Portemonnaie auszuhändigen. Als er dieser Aufforderung nicht nachkam, wurde er an den Haaren und am Hals festgehalten und ihm wurde das Handy und Portemonnaie entwendet. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in Richtung Umgehungsstraße. Bei den Tätern soll es sich um drei Männer im Alter von 20 bis 25 Jahre gehandelt haben. Sie waren mit Tüchern und hochgezogenen Pullovern maskiert. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Direktion Kriminalität der Kreispolizeibehörde Herford unter der Rufnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

