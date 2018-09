Kreispolizeibehörde Herford / Rollerdiebstahl

Rollerdiebstahl

Herford, Ebertstraße - Bro: Im Tatzeitraum vom 27.09.2018, 22:00 Uhr, bis zum 28.09.2018, 15:30 Uhr, wurde in Herford, in der Ebertstraße, ein Motorroller der Marke Timberjack entwendet. Der Roller ist schwarz lackiert. An ihm befindet sich das Versicherungskennzeichen 960ABI (blaue Farbe). Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich mit der Direktion Kriminalität der Kreispolizeibehörde Herford unter der Rufnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Herford Einsatzleitstelle Telefon: 05221 888 1222