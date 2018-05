Kreispolizeibehörde Herford / Rollerdiebstahl, Fahrzeug ...

Rollerdiebstahl, Fahrzeug ausgeschlachtet wieder aufgefunden

Bünde, Moltkestraße - Bro. Ein bisher unbekannter Täter entwendete in der Nacht vom 09.05. auf den 10.05.2018 in Bünde in der Moltkestraße einen abgeschlossenen Motorroller. Durch einen Zeugen wurde dieser Roller auf einem Feldweg in Quernheim im Bereich des Grabenackers ausgeschlachtet aufgefunden. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Direktion Kriminalität der Kreispolizeibehörde Herford unter der Rufnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

OTS: Kreispolizeibehörde Herford newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65846 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65846.rss2

Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Herford Einsatzleitstelle Telefon: 05221 888 1222