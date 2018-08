Kreispolizeibehörde Herford / Sachbeschädigung durch Feuer - ...

Sachbeschädigung durch Feuer - Unbekannte zünden Buswartehäuschen an

32289 Rödinghausen - (hay) Am Donnerstagabend (23.8.) gegen 22:30 Uhr steckten unbekannte Täter ein Buswartehäuschen an der Wehmerhorststraße, Höhe Hausnummer 137, an. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte den Brand des Holzhäuschens löschen. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2.000 Euro. Zeugen beobachteten unmittelbar nach der Tat eine männliche Person auf einem Trekkingfahrrad, der sich auf der Wehmerhorststraße in Richtung Hansastraße vom Tatort entfernte. Dieser Mann wurde wie folgt beschrieben: circa 25 Jahre alt, circa 185 cm groß, normale bis sportliche Figur und westeuropäische Erscheinung. Er trug ein weißes T-Shirt. Hinweise zu dieser Person oder der Tat nimmt die Kriminalpolizei Herford unter der Rufnummer 05221 888-0 entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Herford newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65846 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65846.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford Pressestelle Herford (hay) Steven Haydon Telefon: 05221 888 1250 E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de