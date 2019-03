Kreispolizeibehörde Herford / Sparschwein mit Trinkgeldern ...

Sparschwein mit Trinkgeldern gestohlen, Pärchen flüchtet in BMW

Bünde - (fl) Einen unbeobachteten Moment nutzte ein Pärchen am Freitagmorgen in einem Blumengeschäft in der Brunnenallee in Bünde. Unter dem Vorwand, mehrere Blumensträuße kaufen zu wollen, sorgte ein Pärchen dafür, dass es für einen Moment unbeobachtet im Verkaufsraum war. Als der Geschädigte kurz danach zurückkehrte, bemerkte er den Verlust des Sparschweins, in dem die Trinkgelder der Angestellten gesammelt wurden. Er konnte nur noch sehen, wie das Pärchen in einen bronzefarbenen BMW X5 einstieg und davonfuhr. Das Pärchen wird als ca. 40 Jahre alt beschrieben. Der Mann hatte kurze, dunkle Haare, trug eine Jeans und eine Jacke. Die Frau hatte kurze blonde Haare, trug eine Jeans mit Glitzersteinen und ein helles Oberteil. Die Direktion Kriminalität bittet unter der Telefonnummer 05221/888-0 um Zeugenhinweise.

