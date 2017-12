Kreispolizeibehörde Herford / Tageswohnungseinbruch

Tageswohnungseinbruch

Herford - (mmb) Zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Im Großen Siek kam es am Samstag (23.12.2017) zwischen 12.30h und 17.30h. Am Gebäude entstand Sachschaden durch Aufhebeln eines Fensters. Angaben zur Beute liegen derzeit nicht vor. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Direktion Kriminalität unter der Rufnummer (05221) 888-0 entgegen.

