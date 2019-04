Kreispolizeibehörde Herford / Trickbetrug - Heilerin stiehlt ...

Trickbetrug - "Heilerin" stiehlt Rentnerin mehrere Tausend Euro

Herford - (kup) Am Samstag (30.3.), um 11 Uhr, stahlen zwei bislang unbekannte Frauen einer Rentnerin Bargeld sowie zwei Goldketten. Die 72-Jährige wurde auf dem Weg zum Friedhof von einer etwa 40 Jahre alten Frau auf Russisch angesprochen. Die Täterin gab sich als Heilerin aus und verwickelte die Herforderin trickreich in ein Gespräch. Sie könne Schaden von der Familie abwenden, da andernfalls ein Angehöriger bald sterben würde. Dazu müsse sie ein Ritual anwenden. Mithilfe einer zweiten Frau, die etwa 50 Jahre alt war, brachten die beiden Täterinnen die Seniorin dazu, zu ihrer Wohnanschrift zu gehen. Sie händigte den Frauen Bargeld sowie zwei Goldketten aus, die diese in ein Tuch wickelten, welches sie der Geschädigten aushändigten. Nachdem die Frauen sich verabschiedet hatten, kamen der alten Dame Zweifel und sie stellte fest, dass sich in dem Tuch nur noch Papierschnipsel befanden. Die beiden Frauen sprachen ausschließlich Russisch und waren beide etwa 170 cm groß. Die jüngere von beiden war bekleidet mit einer Jeanshose und einer rosafarbenen Jacke, sie trug ihre blonden Haare kurz. Die etwas ältere Frau war vollschlank, trug eine schwarze Jacke und hat kurze schwarze Haare. Der Sachschaden beläuft sich auf 3.500 Euro. Hinweise nimmt die Direktion Kriminalität unter 05221 - 888 0 entgegen.

OTS: Kreispolizeibehörde Herford newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65846 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65846.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford Pressestelle Herford Telefon: 05221 888 1250 E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de