Kreispolizeibehörde Herford / Unbekannte entwenden Mazda

Unbekannte entwenden Mazda

Rödinghausen - (hay) In der Zeit zwischen Donnerstag (7.6.) 22:00 Uhr und Freitag 10:10 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein Auto vom Stellplatz an einem Haus in der Kantstraße. Das Kraftfahrzeug der Marke Mazda CX-3 Sport-Line G 120 ist rubinrot und hat das Kennzeichen: HF-J1129. Der Zeitwert des Fahrzeuges wird auf circa 21.500 Euro beziffert. Hinweise möglicher Zeugen nimmt die Direktion Kriminalität unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

