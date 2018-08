Kreispolizeibehörde Herford / Unfall am Freibad Hiddenhausen - ...

Unfall am Freibad Hiddenhausen - Täter entfernt sich unerlaubt

32120 Hiddenhausen - (sm) Am Donnerstag (16.8) zwischen ca. 13:30 Uhr und 15.00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten grauen Audi A3 auf dem Parkplatz des Freibades in Hiddenhausen. Durch Beschädigungen der Beifahrertür und Lackschäden am rechten Kotflügel entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro, um dessen Regulierung sich der Unfallverursacher nicht kümmerte. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter Tel.: 05221 888-0 in Verbindung zu setzen.

