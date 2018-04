Kreispolizeibehörde Herford / Unfall mit Personenschaden ...

Unfall mit Personenschaden Kradfahrer wurde schwer verletzt

Vlotho - (sls) Am Freitag (20.04.)gegen 14:55 Uhr, kam es in Vlotho zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 78-jähriger Toyota-Fahrer aus Vlotho stand mit seinem PKW am rechten Fahrbahnrand der Weserstraße in Höhe der Einmündung Steinstrasse. Mit seinem Fahrzeug fuhr er an und wollte auf der Fahrbahn wenden, um dann in entgegengesetzter Richtung weiter zu fahren. Bei dem Wendemanöver kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 69-jährigen Bad Oeynhausener Kradfahrer. Dieser befuhr mit seinem Motorrad der Marke BMWV die Weserstraße in gleiche Richtung und beabsichtigte an dem Toyota vorbeizufahren. Es kam zu einem Zusammenstoß bei dem der Kradfahrer schwer verletzt wurde. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus verbracht. Es entstand am Krad ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Das Fahrzeug wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Der Toyota-Fahrer blieb unverletzt und an seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 4000 Euro.

