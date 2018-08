Kreispolizeibehörde Herford / Ungewöhnlicher Fall des ...

Ungewöhnlicher Fall des Fahrraddiebstahls- Täter entwendet gleich mehrere Fahrräder

32120 Hiddenhausen - (sm) Am Samstag (18.8.) um etwa 06:20 Uhr bemerkten gleich drei Personen aus Hiddenhausen, den Diebstahl ihrer Fahrräder. Als ungewöhnlich kann berichtet werden, dass zumindest zwei von ihnen stattdessen ein fremdes Fahrrad auf ihren Grundstücken an der Birkenstraße und Kahlenbergstraße abgelegt vorfanden. Bei diesen Rädern handelt es sich jeweils um die zuvor entwendeten. Bei dem dritten, nicht auffindbaren Trecking-Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Herrenrad der Marke Vermont. Zumindest die aufgefundenen Räder konnten an ihre Besitzer ausgehändigt werden. Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise auf diese verdächtigen Personen unter der Telefonnummer 05221 888-0.

