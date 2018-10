Kreispolizeibehörde Herford / Verhkehrsunfall mit leichtem ...

Verhkehrsunfall mit leichtem Personenschaden und Trunkenheit.

Herford, Kreisverkehr Elverdisser Straße / Milser Straße - Bro: Am 26.10.2018, um 22:55 Uhr, ereignete sich in Herford Elverdissen ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden und Trunkenheit. Ein 54jähriger Herforder wartete verkehrsbedingt mit seinem PKW VW Golf an dem Kreisverkehr Elverdisser Straße / Milser Straße. Ein 23jähriger Herforder befuhr mit seinem PKW Volvo die Elverdisser Straße stadtauswärts und beachtete nicht den stehenden VW Golf an dem Kreisverkehr. Ohne abzubremsen fuhr der Volvo-Fahrer auf den stehenden Golf auf. Dabei wurde der Golf-Fahrer und sein 36jähriger Herforder Beifahrer leicht verletzt. Beide kamen mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Bielefelder Krankenhaus. An den beteiligten Fahrzeugen entstanden Sachschäden von ca. 7000 Euro. Die Fahrzeuge wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Bei der Fahrerüberprüfung des Volvo-Fahrers wurde festgestellt, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren ist gegen den Volvo-Fahrer eingeleitet worden.

