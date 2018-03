Kreispolizeibehörde Herford / Verkehrsunfall auf der Mindener Straße

Verkehrsunfall auf der Mindener Straße

32051 Herford - Am Samstag, 12.50 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Mindener Straße/ Bülowstraße zu einem Verkehrsunfall, als eine 54-jährige Herforderin mit ihrem Audi aus der untergeordneten Bülowstraße in die Mindener Straße abbog und dabei die Vorfahrt eines 58-Jährigen aus Buchholz missachtete, der mit seinem Audi auf der Mindener Straße in Richtung Innenstadt unterwegs war. Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei Personen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

