Kreispolizeibehörde Herford / Verkehrsunfall auf der Untere ...

Verkehrsunfall auf der Untere Talstraße

Hiddenhausen - (jt) Am späten Mittwochnachmittag fuhr eine 60-jährige Engeranerin mit ihrem Renault Clio auf der Unteren Talstraße in Richtung Enger. Sie beabsichtigte, von der Unteren Talstraße in die Herringhauser Straße abzubiegen. Dabei kam es Im Einmündungsbereich Untere Talstraße/Herringhauser Straße zu einem Frontalzusammenstoß mit dem Fiat Tipo eines 38-Jährigen aus Kalletal, der auf der Unteren Talstraße in Richtung Herford fuhr. Durch den Zusammenprall wurden zwei Personen leicht und eine Person schwer verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbreit. Insgesamt beträgt der Schaden ca. 15.000 EUR.

