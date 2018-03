Kreispolizeibehörde Herford / Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich ...

Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Weseler Straße/Heidestraße

32257 Bünde - Am vergangenen Sonntag, gegen 14.40 Uhr, fuhr eine 57-jährige Bünderin mit ihrem Renault auf der Heidestraße in nördlicher Richtung. Sie überquerte die bevorrechtigte Weseler Straße und missachtete dabei die Vorfahrt eines 37-jährigen Bünders, der mit seinem Nissan auf der Weseler Straße in Richtung Hunnebrock unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Dabei wurde die 57-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt beträgt der Sachschaden ca. 8000 Euro.

