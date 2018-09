Kreispolizeibehörde Herford / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit Sachschaden-Verursacher flüchtet von der Unfallstelle

Spenge - (mas) Gestern (14.09.), zwischen 19.10 - 19.40 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Industriestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein zurzeit noch unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen silberfarbenen Opel Mokka und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Der Opel wurde am vorderen rechten Kotflügel beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro. Zeugen werden gebeten sich telefonisch bei der Direktion Verkehr unter der Telefonnummer 05221-888-0 zu melden.

