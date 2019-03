Kreispolizeibehörde Herford / Verkehrsunfall mit drei ...

Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten

Löhne - (mas) Heute, gegen 01.25 Uhr, wurden bei einem Verkehrsunfall auf der Herforder Straße drei Personen schwer verletzt. Ein 21 Jähriger aus Bad Oeynhausen befuhr mit seinem BMW die Herforder Straße aus Richtung Herford kommend in Richtung Löhne. Im Bereich der dortigen S-Kurven kam dieser aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Baum. Bei dem Unfall wurden der 21 Jährige und seine beiden Mitfahrerinnen, eine 19 Jährige aus Herford und eine 17 Jährige aus Löhne, schwerverletzt und mittels angeforderter Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An dem PKW des 19 Jährigen entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro. Der PKW wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die Herforder Straße komplett gesperrt werden. Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

