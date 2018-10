Kreispolizeibehörde Herford / Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Herford - (ms) Am Samstagabend gegen 18.30 Uhr befuhr eine 43-Jährige aus Hiddenhausen mit einem PKW Citroen die Alte Heerstr. in Herford und wollte nach links in die Mindener Str. einbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem BMW, der die Mindener Str. in Richtung Herford befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde die Citroen-Fahrerin schwer verletzt und der 25-Jahre BMW-Fahrer aus Herford sowie sein 26-jähriger Beifahrer aus Löhne jeweils leicht verletzt. Die nicht mehr fahrbereiten PKW mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr musste zeitweilig umgeleitet werden. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 14.000 Euro.

