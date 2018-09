Kreispolizeibehörde Herford / Verkehrsunfall mit leichtem ...

Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden und Unfallflucht

Enger, Westerengerstraße - Bro: Am 29.09.2018, um 21:00 Uhr, ereignete sich in Enger auf der Westerengerstraße ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein 19jähriger Bielefelder fuhr mit seinem VW Golf die Westerengerstraße in Richtung Westerenger. In einem Kurvenbereich, kurz hinter dem Baringer Bach, ist ihm nach eigenen Angaben ein Fahrzeug mit Fernlicht entgegen gekommen und habe ich geschnitten. Daraufhin musste der Bielefeld mit seinem Fahrzeug ausweichen, verlor die Kontrolle über seinen PKW und fuhr in den dortigen Straßengraben. Dabei verletzte sich der Bielefelder leicht und wurde vor Ort von einer verständigten Rettungswagenbesatzung versorgt. Am VW Gold entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich ohne Angaben seiner Personalien und Angaben zu seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Direktion Verkehr der KPB Herford unter Tel.-Nr.: 05221 8880 in Verbindung zu setzen.

