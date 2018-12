Kreispolizeibehörde Herford / Verkehrsunfall mit leichtem ...

Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden und Unfallflucht

Herford, Rennstraße / Bügelstraße - Bro: Am Freitag, 30.11.2018, um 14:10 Uhr, ereignete sich in Herford, Rennstraße / Bügelstraße ein Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden und Unfallflucht. Zur Unfallzeit überquerte ein 66jähriger Herforder die Bügelstraße. Als er sich mittig der Fahrbahn befand, wurde er von einem roten PKW Volvo angefahren. Der Fußgänger wurde am Bein verletzt und um nicht auf die Fahrbahn zu stürzen, musste sich der Herforder an der Motorhaube festhalten. Die Volvofahrerin habe daraufhin den Fußgänger zu sich an die Fahrertür gewunken und sich entschuldigt. Anschließend fuhr sie davon, ohne sich um den Fußgänger zu kümmern. Die Fahrzeugführerin war ca. 50 Jahre alt und hatte blonde, leicht lockige lange Haare. Der leicht verletzte Fußgänger begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Nach seinen Angaben müssen mehrere Passanten den Vorfall beobachtet haben. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen PKW und dessen Fahrerin machen können, werden gebeten, sich mit der Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde Herford unter der Telefonnummer 05221 8880 in Verbindung zu setzen.

OTS: Kreispolizeibehörde Herford newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65846 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65846.rss2

Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Herford Einsatzleitstelle Telefon: 05221 888 1222