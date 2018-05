Kreispolizeibehörde Herford / Verkehrsunfall mit Personenschaden ...

Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern

Bünde, Elsedamm - Bro. Durch Unachtsamkeit ereignete sich am 18.05.2018, um 16:32 Uhr, in Bünde auf dem Elsedamm im Bereich der Brücke der Levinsonstraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 14jähriger Bünder fuhr auf dem Elsedamm mit seinem Fahrrad in Richtung Sachsenstraße. Abgelenkt durch einen kreisenden Rettungshubschrauber achtete er nicht auf seine Fahrweise und steuerte sein Rad auf die linke Seite. Ihm entgegen kam ein 59jähriger Radfahrer ebenfalls in Bünde wohnhaft. Dieser konnte den Zusammenstoß nicht verhindern. Dabei wurde der 59jährige Radfahrer schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Herforder Krankenhaus. Der Jugendliche wurde leicht verletzt und wird sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Beide Radfahrer waren ohne Kopfschutz unterwegs. An den Fahrrädern entstanden keine Sachschäden.

