Kreispolizeibehörde Herford / Verkehrsunfall mit Personenschaden ...

Verkehrsunfall mit Personenschaden aufgrund eines internistischen Notfalls

Enger - (mas) Heute (01.09.), gegen 10.00 Uhr, kam es auf der Herforder Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 56-jährige Fahrzeugführerin aus Hiddenhausen befuhr mit ihrem Skoda die Herforder Straße in Richtung Enger. In Höhe des Schnatweges verlor die 56-Jährige offensichtlich aufgrund eines internistischen Notfalls die Kontrolle über ihren PKW und geriet in den Gegenverkehr. Hierbei streifte diese den PKW eines entgegenkommenden 65-jährigen Engeraners. Dieser kam hierbei von der Fahrbahn ab und wurde leicht verletzt. Die 56-Jährige wurde sofort vor Ort durch Zeugen unter Anwendung Erster-Hilfe-Maßnahmen versorgt und anschließend durch alarmierte Rettungskräfte einem Krankenhaus zugeführt. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von 23000 Euro. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

