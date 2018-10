Kreispolizeibehörde Herford / Verkehrsunfall mit Personenschaden

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Herford - (mas) Am Freitag (12.10.), gegen 16:45 Uhr, kam es auf der Schwarzenmoorstraße, Höhe des dortigen Verbrauchermarktes, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 90 Jährige aus Herford beabsichtigte mit ihrem PKW Ford vom Parkplatz des dortigen Verbrauchermarktes nach links in die Schwarzenmoorstraße einzubiegen. Hierbei übersah diese eine 16 Jährige, ebenfalls aus Herford, welche mit ihrem Kleinkraftrad die Schwarzenmoorstraße in Richtung des Kreisels Vorm Holzschlinge befuhr. Es kam zum Zusammenstoß und die 16 Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei wurde diese leicht verletzt und mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

OTS: Kreispolizeibehörde Herford newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65846 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65846.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford Leitstelle Herford Telefon: 05221 888 1222 E-Mail: leitstelle.herford@polizei.nrw.de