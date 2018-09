Kreispolizeibehörde Herford / Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Vlotho Kreisverkehr Solterbergstraße/Wehrendorfer Straße/Salzuflener Straße - Bro: Am Sonntag, 09.09.2018, um 07: 32, ereignete sich in Vlotho Kreisverkehr Solterbergstraße/Wehrendorfer Straße/Salzuflener Straße ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer fuhr mit seinem blauen 5er BMW-PKW die Solterbergstraße in Richtung des Kreisverkehrs und wollte diesen in Richtung Wehrendorfer Straße queren. Dabei überfuhr er teilweise den Randstein und beschädigte dadurch sein Fahrzeug erheblich. Am Randstein entstand ebenfalls Sachschaden. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, flüchtete der BMW-Fahrer von der Unfallstelle. Der BMW verblieb mit geöffneten Türen an der Unfallstelle. Das Fahrzeug wurde durch die aufnehmenden Polizeibeamten sichergestellt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15300 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen und sein Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Direktion Verkehr der Kreispolizeibehörde Herford unter Tel.: 05221 8880 in Verbindung zu setzen.

