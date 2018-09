Kreispolizeibehörde Herford / Verkehrsunfall mit verletztem ...

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Vlotho - (sls) Am Sonntag (02.09.) gegen 12:40 Uhr befuhr eine 29-Jährige Fahrzeugführerin aus Minden mit ihrem Seat die Lange Straße in Vlotho. Sie beabsichtigte nach links auf den Rathausparkplatz einzubiegen. Hierbei übersah die den entgegen kommenden 71-jährigen Motorradfahrer aus Bad Salzuflen. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei sich der Motorradfahrer leicht verletzte. Er wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht. Das Motorrad Harley Davidson waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 6500 Euro.

