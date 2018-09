Kreispolizeibehörde Herford / Verkehrsunfall mit Verletzten

Verkehrsunfall mit Verletzten

Herford - (mas) Am Freitag (07.09.), gegen 16.10 Uhr, kam es auf der Vilsendorfer Straße, kurz vor dem Kreuzungsbereich der Lübbecker Straße in Fahrtrichtung Herford, zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Ein 78-Jähriger aus Herford befuhr mit seinem Hyundai die Vilsendorfer Straße in Richtung der Lübbecker Straße. An der Unfallörtlichkeit geriet dieser aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß hierbei seitlich mit einer 30-jährigen Bielefelderin zusammen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 78-Jährige schwerverletzt und mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Die 30-Jährige wurde leicht verletzt. Des Weiteren wurden drei Kinder im Alter von 11, 4 und 2 Jahren, welche im PKW der 30-Jährigen gesessen haben, vorsorglich mit einem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

