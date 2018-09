Kreispolizeibehörde Herford / Verkehrsunfall mit zwei schwer ...

Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen auf der Osnabrücker Straße

Bünde - (mmb) Am Sonntag (30.09.2018) gegen 15.40 Uhr befuhr eine 77-jährige Fahrzeugführerin aus Melle die Osnabrücker Straße aus Richtung Bünde kommend in Fahrtrichtung Bruchmühlen. Nahe der Einmündung Schäferweg kommt ihr roter Skoda nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt abseits der Straße gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin und ihr gleichaltriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und einem Krankenhaus zugeführt. Der Totalschaden am PKW wird von der Polizei auf 10000 Euro geschätzt.

