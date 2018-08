Kreispolizeibehörde Herford / Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Kirchlengern - (ms) Am Samstagmorgen befuhr ein 53-Jähriger aus Löhne mit einem VW-Transporter die Straße Mittelacker in Kirchlengern und beabsichtige an der Kreuzung Hagedorner Kirchweg/ Mittelacker/ Obernackernstr. geradeaus auf der Obernackernstr. weiterzufahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem PKW Renault eines 34-Jährigen aus Kirchlengern, der den Hagedorner Kirchweg in Richtung Obernackernstr. befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Renault in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet. Der Fahrer des Transporters verletzte sich ebenfalls leicht. Beide Fahrer wurden durch Rettungswagen ins Bünder Krankenhaus gebracht. Der Zaun eines Anliegers an der Kreuzung wurde ebenfalls beschädigt. Der nicht mehr fahrbereite Renault wurde abgeschleppt. An beiden Fahrzeugen sowie dem Zaun entstand erheblicher Sachschaden.

OTS: Kreispolizeibehörde Herford newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65846 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65846.rss2

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford Pressestelle Herford Telefon: 05221 888 1250 E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de