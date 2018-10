Kreispolizeibehörde Herford / Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Herford - (ms) Am Samstagabend um 19.20 Uhr befuhr ein 41-Jähriger aus Herford mit einem Alfa Romeo die Elverdisser Str. in Herford stadtauswärts und beabsichtigte nach links in den Hellerweg einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW Ford, der von einem 20-Järhigen aus Herford geführt wurde. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und mussten in Herforder Krankenhäusern behandelt werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 12.500 Euro.

