Kreispolizeibehörde Herford / Verkehrsunfallflucht - 6m Balken ...

Verkehrsunfallflucht - 6m Balken fliegt in geparkten PKW

32278 Kirchlengern - (um) Vermutlich in der Nacht zu Dienstag (04.09.) befuhr ein größeres Fahrzeug die Hüller Straße in Richtung Häverstraße. In Höhe eines geparkten PKW verlor der Wagen ein 6m Kantholz, welches gegen einen Audi A4 über die Straße und am Ende in eine Hecke flog. Der Verursacher dieses Unfalles entfernte sich etwa gegen 03:00 Uhr unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der geparkte PKW hat einen geschätzten Schaden von etwa 10.000.- Euro. Die Polizei sucht Unfallzeugen bzw. Angaben zu einem Fahrzeug, das in der Nähe dieses Kantholz bzw. Balken aufgeladen hat. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

