Kreispolizeibehörde Herford / Verkehrsunfallflucht, geparkter ...

Verkehrsunfallflucht, geparkter KIA beschädigt

32257 Bünde - In der Zeit von Samstag (19.05.), 22.00 Uhr bis Sonntag (20.05.), 08.30 Uhr, wurde ein in der Jahnstraße geparkter KIA durch ein anderes Fahrzeug linksseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die gesetzlich vergebenen Angaben gemacht zu haben. Am KIA entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Hinweise zu diesem Sachverhalt nimmt die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221/888-0 entgegen.

