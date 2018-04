Kreispolizeibehörde Herford / Verkehrsunfallflucht VW Golf auf ...

Verkehrsunfallflucht VW Golf auf Disko-Parkplatz beschädigt

Herford - (sls) Am Samstagabend (31.03.2018) in der Zeit von 23:30 bis 00:10 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallfluchte auf dem Parkplatz der Diskothek X. Der geparkte Pkw VW Golf, schwarz stand im hinteren Bereich des Parkplatzes und wurde an der Stoßstange hinten links beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete bisher unerkannt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen und sein Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Direktion Verkehr unter der Telefonnummer 05221 8880 in Verbindung zu setzen.

