Kreispolizeibehörde Herford / Verletzte Person nach ...

Verletzte Person nach Vorfahrtsmissachtung - Unfallverursacher flüchtet

Bünde - (hay) Am Mittwoch (31.10) ist es gegen 11:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, wobei ein Fahrer leicht verletzt wurde. Ein 31-jähriger Bünder fuhr mit einem blauen Peugeot 206 auf der Borriesstraße in Richtung Holser Straße. An der Kreuzung Alte Borriesstraße / von-Schütz-Straße / Borriesstraße fuhr ein silberfarbenes Auto aus der Alte Borriesstraße auf die Borriesstraße und missachtete dabei die Vorfahrt. Der Fahrer des Peugeot lenkte nach rechts und stieß gegen den Bordstein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verletzte er sich leicht. Der Unfallverursacher hielt kurz an und sprach den Verletzten aus seinem Fahrzeug heraus an. Als dieser ankündigte, die Polizei zu verständigen, flüchtete er, ohne sich um den Schaden oder den Verletzten zu kümmern. Der flüchtige Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: circa 60 Jahre alt, silbergraues Haar und Brillenträger. Der Sachschaden am Fahrzeug des Geschädigten beläuft sich auf circa 500 Euro. Hinweise möglicher Zeugen zu dem Unfallhergang oder dem Flüchtigen nimmt die Direktion Verkehr unter der Telefonnummer 05221 888-0 entgegen.

