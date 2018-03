Kreispolizeibehörde Herford / Versuchter Einbruch in ...

Versuchter Einbruch in Uhrenfachgeschäft.

Spenge, Poststraße - Bro. Am 24.03.2018, gegen 02:50 Uhr, kam es in Spenge, Poststraße, zu einem versuchten schweren Diebstahl in ein Uhrenfachgeschäft. Unbekannte Täter versuchten ein Schaufenster vom Geschäft einzuschlagen. Da das Sicherheitsglas vom Schaufenster standhielt, gaben der oder die Täter auf und flüchteten unerkannt. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Direktion Kriminalität unter der Rufnummer 05221-8880 in Verbindung zu setzen.

OTS: Kreispolizeibehörde Herford newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/65846 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_65846.rss2

Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Herford Einsatzleitstelle Telefon: 05221 888 1222